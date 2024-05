Csi, playoff: qualificate tutte le favorite della vigilia

Va in archivio il primo turno di playoff del CSI calcio a 7, che vedeva impegnate le prime sei classificate dei due gironi Open A e le prime due classificate dei due gironi Open B.

Gli Ottavi si sono giocati con gare di andata e ritorno, e lo scorso weekend si sono avuti i verdetti: non ci sono state sorprese, tutte le squadre meglio piazzate in campionato hanno superato il turno, e si apprestano a giocare i Quarti di finale con gare di andata e ritorno, a partire dal prossimo weekend.

Lo scorso weekend è partito anche il torneo post campionato per le squadre classificate dal terzo al decimo posto dei due gironi Open B, questa volta in gara secca in casa della meglio classificata in campionato. Anche qui poche sorprese, l’unica vittoria in trasferta arriva ai calci di rigore ed è opera della Floricoltura Saletti Traffiume.

Tutti i risultatidegli Ottavi playoff:

PLAYOFF - OTTAVI DI FINALE Rit. And. F.C. ARIZZANO LA ROBA DUCIA 6-7 7-5 OSTERIA VIA BRIONA DOMO AS MASSINO VISCONTI 4-1 4-1 SANTINO F.C. GHIFFA F.C. 1-1 2-2 4-2 d.c.r. G.S. PREMIA BAR MILANO 5-5 4-3 PALLANZENO 1994 ASD TRAFFIUME 5-1 6-2 ALPE SOGNO F.C. ATLETICO COGGIA 5-2 3-3 HELLAS VB REGNO DI NAPOLI CAFFÈ STANGLINI 3-1 4-1 U.F.O.B. GARBOLI BAR MOOD 4-0 7-3 A tavolino

Tutti i risultati degli Ottavi del torneo post campionato Open B: