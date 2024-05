Colloro celebra il patrono San Gottardo

La frazione di Colloro e l'intero paese di Premosello in festa il 4 maggio per il patrono San Gottardo.

Molti i fedeli che sono intervenuti per la messa solenne concelebrata dal parroco don Ezio Rametti e don Angelo Calcaterra, che è stato accolto con grande affetto da tutti gli abitanti del comune, un gradito ritorno, in quanto da anni è stato trasferito a Cameri.

Una festa un po’ sottotono per la prematura scomparsa del Professor Pierantonio Ragozza, che è stato ricordato all’inizio della celebrazione, per la sua costante presenza negli anni passati e che da giornalista ha sempre raccontato la festa. I momenti più significativi della cerimonia sono stati accompagnati dalla corale “D’la Sacha” e all’offertorio sono state portate per la benedizione ben 26 gerle di pane, proseguendo una tradizione secolare che prevede che lo stesso pane venga distribuito al ritorno dalla processione ai fedeli. Il bel tempo ha permesso lo svolgimento della processione con la statua del Santo per le vie del paese.

Il corteo è stato accompagnato dalla banda di Fomarco e dalla presenza del sindaco di Premosello Elio Fovanna, dal vice sindaco Massimo Macchi e dall’assessore Salvatore Addamo, dal Presidente della Provincia Alessandro Lana, dal Presidente Parco Nazionale della Valgrande Luigi Spadone, dai rappresentanti dei Carabinieri di Premosello, dei Carabinieri Forestali, e dell’Acli Provinciale.

Nel pomeriggio i vespri, dopo la funzione religiosa si è svolto il pranzo al Circolo Acli. Il pomeriggio è proseguito tra musica e canti accompagnati dalle locali fisarmoniche e dal complesso Lando Landi. Per i più giovani in serata musica con Dj Bogo.

“Un grazie a tutta la popolazione – dicono gli organizzatori – in particolare ai giovani colloresi e simpatizzanti che si attivano affinché questa festa si svolga sempre con molto impegno e devozione all’insegna della tradizione”.