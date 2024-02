A Crodo il tradizionale "Carnevale in musica"

Crodo si prepara a festeggiare il suo tradizionale “Carnevale in musica”. Sabato 10 febbraio alle 21.00 il Foro Boario ospita il concerto organizzato, come di consueto, dalla banda musicale e dalla Pro Loco di Crodo. Grande attesa per l’evento, che anche quest’anno riserva grandi sorprese. Al termine del concerto, la serata prosegue tra balli e musica in compagnia di Gianpaolo Arfacchia.

Tutti i partecipanti sono caldamente invitati a indossare i loro migliori costumi di carnevale: una giuria premierà infatti il gruppo più originale.