"Chiamo il 112": nel 2023 in Piemonte le richieste d'aiuto sono state oltre due milioni e mezzo

Ben 2.623.189 contatti. Questo è il bilancio del 2023 del Numero unico di emergenza (NUE) in Piemonte: il famoso "112" che oggi racchiude tutti i numeri che un tempo variavano a seconda del tipo di intervento di cui si aveva bisogno. Nella giornata dell’11 febbraio ricorre, in tutta Europa, la Giornata europea del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.

Tra Grugliasco e Saluzzo

Oggi, tutte le richieste di aiuto vengono convogliate nelle due sedi centrali di risposta, che si trovano a Grugliasco e a Saluzzo. Domande e appelli che non restano inascoltati. Ma che molto spesso vengono "risolti" in prima battuta, visto che solo il 42% delle telefonate è stato smistato agli operatori cosiddetti "di secondo livello". In particolare, 491.757 alle Forze dell’Ordine, 529.182 all’Emergenza Sanitaria Territoriale e 90.042 ai Vigili del Fuoco. Completano il quadro i 50 contatti arrivati al NUE 112 che sono stati inoltrati alla Guardia Costiera per soccorsi sul lago Maggiore.

"Risposta professionale ai bisogni"

In Piemonte il Servizio NUE è gestito da Azienda Sanitaria Zero. “Il lavoro svolto da Azienda Sanitaria Zero, attraverso le Centrali Uniche di Risposta, evidenzia la collaborazione tra i diversi Enti deputati al soccorso e garantisce la più adeguata risposta professionale ai bisogni di sicurezza e soccorso dei cittadini, attraverso