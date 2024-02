CST Vco e Novara: tutti i bandi publicati a febbraio

CST – Centro Servizi per il Territorio Vco e Novara – ricorda che sono aperti numerosi bandi, relativi a diverse aree tematiche. Dal territorio all’ambiente, dai giovani alle associazioni, sono molte le possibilità offerte da CST: di seguito l’elenco dei bandi, con relative date di scadenza. In allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

Bando territori in luce 2023, per promuovere e sostenere progetti che valorizzino in chiave turistica il patrimonio artistico e culturale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Scadenza il 5 aprile 2024.

Bando Simbiosi 2023 - Insieme alla natura per il futuro del pianeta, per proteggere, valorizzare e rigenerare il patrimonio naturale e la biodiversità. Scadenza il 29 marzo 2024.

Bando SparkZ Giovani che attivano, per promuovere l’impegno civico dei ragazzi under 30 e stimolare la creazione di gruppi giovanili attivi in qualunque campo. Scadenza il 29 marzo 2024.

Contributi alle associazioni Pro Loco e alle associazioni d'Arma e di Corpi riconosciute dal Ministero della Difesa. Si tratta di concessione di contributi a fondo perduto a favore di Pro Loco e associazioni, senza scadenza.

Bando Clima creativo - Promuovere l’educazione alla sostenibilità attraverso linguaggi artistico-culturali e creativi nelle scuole, per migliorare l’offerta formativa nelle scuole secondarie di secondo grado e creare progetti culturali capaci di diffondere sul territorio consapevolezza sulla questione ambientale. Scadenza il 16 aprile 2024.