Il comune di Bannio Anzino cerca un gestore per l'albergo Passo Baranca

Il comune di Bannio Anzino intende acquisire manifestazioni di interesse o proposte da parte di soggetti privati per la gestione del bar ristorante albergo Passo Baranca, sito in via Teresa Testone 6.

Chi fosse interessato può presentare la propria proposta inviando un’e-mail all’indirizzo protocollo@comune.bannioanzino.vb.it oppure consegnarla a mano presso l’ufficio protocollo del municipio entro e non oltre sabato 31 maggio.

È possibile richiedere all’ufficio tecnico del comune un sopralluogo per visionare l’immobile. Una volta raccolte le manifestazioni di interesse, il comune avvierà una specifica procedura negoziata invitando gli interessati.