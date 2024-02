In Ossola un uomo sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel proprio comune con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 21 alle 6 del mattino, è stato sorpreso a bordo della propria autovettura.

Ai militari che lo hanno fermato ha raccontato che si stava recando al pronto soccorso di Domodossola per dei dolori. Ovviamente i carabinieri, non convinti, hanno poi verificato, accertando che il 46enne non si era mai presentato al DEA.