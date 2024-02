Giuseppina Basso presenta il nuovo romanzo ambientato a Palazzo Silva

Giuseppina Basso, originaria di Gallarate, per alcuni anni abitante a Domodossola ora residente a Baveno, ha scritto un libro ambientato a Palazzo Silva dal titolo “Un segreto tutto mio”.

L’autrice, dopo aver dato alle stampe alcuni racconti, ha iniziato a scrivere gialli e questo continua il filone che vede protagonista l’ispettore Lorenzi. Il volume è edito dal Gruppo Albatros Il Filo. “Dopo una visita a Palazzo Silva ed aver visto alcuni reperti – spiega Giuseppina Basso - in particolare una portantina del XVIII secolo, ho pensato alla scrittura di questo giallo. La vicenda ruota intorno alla ricerca del celebre diamante Fiorentino, la cui storia è documentata almeno dal XVII secolo, andato perduto negli anni venti XX secolo. Il libro prende le mosse dall’omicidio di un uomo che viene fatto precipitare da una finestra di Palazzo Silva. L’indagine porta l’ispettore Lorenzi a Zurigo e poi a Dubai, con sullo sfondo sempre il famoso diamante”.

L’autrice sarà presente per il firmacopie del libro il 24 febbraio alla Mondadori Bookstore in via San Vittore ad Intra dalle 9.30 alle 19.15. In copertina l’immagine di Maria Maddalena d’Austria, granduchessa di Toscana moglie di Cosimo de’ Medici. Nel libro, che l’autrice sta valutando di presentare anche a Domodossola, viene descritta la casa tardo rinascimentale appartenuta alla nobile famiglia Silva uno degli edifici del periodo più significativi del Piemonte.