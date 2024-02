A Beura si lavora per il XXIX Guzzi Friends

Si scadano i motori del 29° raduno Guzzi Friends, l'appuntamento per tutti gli appassionati delle due ruote di Mandello del Lario. Il week end da segnare in calendario è quello dal 19 al 21 luglio. Saranno come sempre tre giorni di festa per i guzzisti provenienti da tutta Europa. Musica, motori, divertimento e le incomparabili costine "di brontosauro". L'occasione per ritrovare amici vecchi e nuovi, parlare di Guzzi per ore davanti a un boccale di birra, ammirare le moto che hanno fatto la storia italiana e ascoltare tanta musica.

Venerdì sera suoneranno i "Low Town" e il sabato gli "Heavy 80" e gli "Squitters". Campeggio libero e divertimento fino a tarda notte.