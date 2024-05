Lutto alla Cappuccina per la scomparsa di padre Vincenzo Coscia

Lutto a Domodossola per la scomparsa di padre Vincenzo Coscia, per decenni frate alla Cappuccina e anima del convento domese dei frati cappuccini fin dai tempi di Padre Michelangelo.

Dal maggio dello scorso anno si era trasferito nella struttura vacanze dei Confratelli Cappuccini di Genova.

Di origini alessandrine, aveva 85 anni. Benvoluto da tutti a Domo, non solo alla Cappuccina, era arrivato a Domo per sostenere il lavoro di Padre Michelangelo. Per i Cappuccini si occupava attivamente di Radio San Francesco, del teatro, ma anche dell'organizzazione del trenino dei bimbi di Croveo. La data del funerale non è ancora stata comunicata.