Foma Paracchini e Findomo Pediacooph24 impegnate in match importanti

In serie C, match sulla carta impossibile per la Foma Paracchini Expo, che domani alle 20.45 affronta la capolista Cus Torino. Dopo l'ìmpresa con Crocetta però il morale in casa rossoverde è alto, anche se c'è la consapevolezza che contro gli universitari la differenza tecnica e fisica è notevole. "Non voglio mettere le mani avanti- esordisce coach Lodetti- ma il Cus è fuori categoria in questo campionato e lo dimostra il suo ruolino di marcia. Detto questo, non avremo nulla da perdere e ci proveremo: sono le ultime tre partite che, se vinte, ci potrebbero anche regalare, con una serie di risultati favorevoli, la salvezza diretta senza play-out".

In Divisione Regionale ultima chiamata per centrare il gironcino play-off per la Findomo Pediacooph24: i granata saranno di scena a Trecate, contro una squadra che avrà diversi infortunati e nessuna motivazione, allenata dall'ex Marchi. "Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e ottenere una vittoria imprescindibile: bisogna dare un segnale e mi auguro che arrivi" le parole del presidente granata Nicola Guerra.