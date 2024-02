Giornata Internazionale della guida turistica: escursioni e visite guidate con Discovery Alto Piemonte

In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita dalla WFTGA e promossa in Italia da ANGT, le guide dell’associazione Discovery Alto Piemonte propongono, con il patrocinio delle associazioni di categoria Federagit e GIA Piemonte, due giornate di visite guidate ed escursioni in Alto Piemonte, il 23 e 25 febbraio.

"Discovery Alto Piemonte nasce 10 anni fa e prende l’attuale forma nel 2020, anno che, per il turismo come per tanti altri settori, definire ‘tragico’ sarebbe un eufemismo - dichiara la vice-presidente Isabella Scarsetti - Abbiamo dovuto fronteggiare parecchie difficoltà, ma abbiamo anche imparato tanto e nel frattempo siamo cresciuti, sia professionalmente sia numericamente. A gennaio si è tenuta la nostra assemblea annuale e siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti a oggi dalla nostra istituzione: abbiamo piantato tanti semini che finalmente stanno radicando, stretto nuove collaborazioni e iniziato progetti molto interessanti che mettono in luce le varie sfaccettature del turismo”.

“Quello che personalmente, per un discorso affettivo, mi rende più orgogliosa di tutti, è la raccolta fondi che abbiamo istituito per AISK – spiega Scarsetti - nelle giornate tra il 23 e il 25 febbraio, infatti, proponiamo degli eventi, turistici ed escursionistici, a partecipazione gratuita, per i quali è gradita una donazione che verrà interamente devoluta all'Associazione Italiana Sindrome di Kabuki”.

“Il turismo per fare del bene insomma - continua - Con la tematica ‘green’ che è stata scelta per la GIGT 2024, ci teniamo ad evidenziare non solo quanto il turismo possa essere sostenibile, ma anche come possa contribuire socialmente. Quello stesso turismo che ci dà tanto, verrà utilizzato come canale per creare e restituire qualcosa di costruttivo e concreto. Approfittiamo per ringraziare il Giardino Zen di Anzola d’Ossola, CMA Stresa Tours e Verbano Events per averci affiancato come partner in questo progetto benefico”.

Sarà possibile fare una donazione il giorno stesso, in occasione della visita guidata o escursione, oppure online attraverso la campagna GoFundMe attivata appositamente a questo indirizzo https://gofund.me/c177459e

Per partecipare alle visite guidate e alle escursioni è necessario prenotare compilando il modulo a questo indirizzo https://forms.gle/DtJ7ZsQUTRSBsztz5 oppure inquadrando il QR code in locandina. Si possono chiedere maggiori informazioni scrivendo a prenota.dap@gmail.com oppure seguendo i canali Facebook e Instagram dell’associazione @discoveryaltopiemonte o ancora visitando il sito www.discoveryaltopiemonte.it. Di seguito il calendario delle visite e delle escursioni:

Visite guidate:

Venerdì 23 febbraio, ore 17.00, Anzola d’Ossola: “Il giardino zen di Anzola d’Ossola”. Ritrovo davanti al Giardino Zen - Via Megolo, 48. Guida Turistica Valeria – tel. 349 1787876.

Domenica 25 febbraio, ore 14.15, Stresa: “Il verde del lago: la natura in contra l’uomo e crea uno scenario unico nel Golfo Borromeo”. Crociera guidata - Max 40 posti - Ritrovo Uff. Turistico - Piazza Marconi Guida Turistica Isabella - tel. 388 799 0531 (WhatsApp).

Domenica 25 febbraio, ore 15.00, Vercelli: “S. Andrea: piante secolari, giardini botanici e altre storie”. Ritrovo davanti alla Basilica di S. Andrea. Guide Turistiche Elena e Lara - tel. 333 457 2372.

Domenica 25 febbraio, ore 15.00, Novara: “La Novara dell’800. Dal parco dell’Allea ai maggiori monumenti del centro città”. Ritrovo davanti al Bar Borsa, Piazza Martiri della Libertà. Guida Turistica Vanessa - tel. 338 482 4750.

Escursioni:

Domenica 25 febbraio, ore 9.15, Novarese: “Boschi e cultura Gozzanese”. Ritrovo cimitero di Gozzano - Via Padre Picco, 4. Guide GEA Luca e Patrizia - tel. 335 729 5602.

Domenica 25 febbraio, ore 9.00, Ossola: “Andar per alpeggi ossolani”. Ritrovo uscita SS 33 Montecrestese/Crevoladossola. Guida GEA Federica - tel. 347 065 3747.

Domenica 25 febbraio, ore 10.00, Ameno – Lago d’Orta: “Tra borghi e boschi. Slow trekking tra i sentieri nascosti sopra il lago d’Orta”. Ritrovo Ristorante Monte Oro, Via Molini, 7 – Ameno. Guida GEA Albert - tel. 348 225 6578.

Domenica 25 febbraio, ore 14.00, Trarego: “Attività naturalistica didattica alla scoperta del mondo delle api”. Ritrovo Museo Tattile di Trarego. Guida GEA Davide - tel. 347 311 3077.