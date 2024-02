Controlli carabinieri: nel fine settimana ritirate quattro patenti

Nel corso del fine settimana appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno svolto come di consueto numerosi controlli su tutte le principali vie di comunicazione al fine di prevenire e reprimere reati in genere con particolare riguardo al traffico di stupefacenti e all’abuso di sostanze che spesso provocano incidenti stradali anche gravi.

In Ossola sono state ritirate 4 patenti di guida. In tre casi i conducenti sono stati sopresi a condurre le loro auto con tassi alcolici superiori al consentito, con valori compresi tra 0,64, per cui non è prevista la denuncia ma la sola segnalazione alla Prefettura, e 1,41 g/l. Ad un altro automobilista è stata invece ritirata la patente perché, pur mostrando sintomi di abuso di alcool, ha rifiutato di sottoporsi al test con etilometro.