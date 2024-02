Un 48enne residente in Ossola, già noto alle forze dell’ordine è stato fermato a piedi e sottoposto a perquisizione personale. Addosso aveva oltre 4 grammi di hashish già suddivisa in 7 dosi, probabilmente pronte per essere vendute. L’ uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio mentre l’hashish è stato sequestrato.