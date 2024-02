"Tanti buoni motivi per studiare musica": alla Floreanini una conferenza con Elisa Marchetti

Tanti buoni motivi per studiare musica e “uno per non farlo”. È il titolo accattivante, curioso e, all’apparenza, ironico della conferenza che la clarinettista Elisa Marchetti terrà venerdì 23 febbraio, alle ore 21.00, nell’aula magna della Scuola Secondaria di primo grado Gisella Floreanini di Domodossola.

Elisa Marchetti, forte di una significativa competenza acquisita con una pluriennale attività di analisi e ricerca, con semplicità di linguaggio illustrerà i benefici dello studio di uno strumento e della pratica musicale sin dalla più tenera età.

Alla serata, organizzata grazie alla cooperazione dell’Istituto Scolastico Floreanini e Anbima Vco, sono invitate famiglie con bambini dai tre anni in poi, nonni compresi, docenti delle scuole dell’Infanzia e Primarie, direttori e componenti delle Bande Musicali ed i docenti dei corsi bandistici.