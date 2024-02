Svizzera, cresciute nel 2023 le domande di richiesta d'asilo

Cresce del 23,3 per cento, in Svizzera, il numero delle domande d'asilo. Lo scorso anno sono state 30.223, ossia 5.712 in più rispetto al 2022. I dati sono stati resi noti dalla Segreteria di Stato della migrazione che sostiene che ‘’ nel 2024 il numero di richieste dovrebbe mantenersi al livello attuale’’. Sono 5.991 le persone che hanno visto accolta la loro richiesta nel 2023, il 25,7% delle domande liquidate dalla Segreteria di Stato

L'Afghanistan è risultato il principale paese di provenienza di richiedenti l'asilo (7.934 domande). Seguono la Turchia, l'Eritrea, l'Algeria e il Marocco.