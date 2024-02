La sezione Vco della Società Filosofica Italiana comunica che la proiezione del film “La scelta di Sophie”, in programma per mercoledì 21 febbraio al Collegio Rosmini di Domodossola – è rinviata a data da destinarsi.

La proiezione era in programma nell’ambito della rassegna “Frammenti di Memoria”, organizzata in occasione del Giorno della Memoria. La Sfi si scusa per l’imprevisto e invita a rimanere aggiornati riguardo la nuota data.