Regionali, due i podi per gli atleti del T.T. Ossola 2000 FOTO

La nostra società ha ospitato il secondo torneo regionale della stagione valido per la qualificazione ai campionati italiani. Sono scesi in campo atleti di quarta, quinta e sesta categoria maschile e femminile.

Sono due i podi conquistati dagli atleti del T.T. Ossola 2000, una bella soddisfazione considerando la numerosa partecipazione.



Singolo Femminile 5a categoria

2° Classificata : Erica Antonietti

Un risultato strepitoso per Erica, che scende in campo determinata fino alla finale del torneo. Incontra un'avversaria ostica, la quale ha la meglio e si porta a casa la vittoria,



Singolo Maschile 4a categoria

Ottima partita per Rigotti Luca e Visconti Emmanuele che passano i gironi e accedono alla fase eliminatoria, proseguendo fino ai quarti di finale (Rigotti) e agli ottavi (Visconti).



Singolo Maschile 5a categoria

Un buon risultato anche per Daniele Stefano, Dossena Giuseppe nella fase dei gironi, ma cedono la vittoria agli ottavi di finale e Martelletti Paolo si ferma al primo turno del tabellone.



Singolo Maschile 6a categoria

3° Classificato: Vesci Federico

Sfugge per un soffio la possibilità di giocarsi la finale per Vesci Federico che cede al quinto set (11-9).



Belle partite anche per gli altri partecipanti di sesta categoria, tra cui Giulini Riccardo, Talato Valter, Poletti Emil Paolo, Pellanda Gabriele, Ferrari Filippo e Vigna Michele che nel complesso hanno fatto una bella gara sia nei gironi sia nella fase eliminatoria.