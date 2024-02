"Si chieda alla Provincia il ritorno dei '70 chilometri orari' sul rettilineo tra Domo e Villa"

Il gruppo Uniti per Villa presenta un'interrogazione sul limite di velocità entrato in vigore nei mesi scorsi sul rettilineo che collega il paese a Domodossola. Il limite dei 50 chilometri orari aveva fatto storcere il naso a numerosi automobilisti, ma aveva trovato anche il plauso di chi si quel rettilineo ci vive.

“Facendo seguito alle numerose sollecitazioni pervenuteci da automobilisti che percorrono giornalmente la strada provinciale nel tratto Villadossola-Domodossola, si ritiene opportuno evidenziare le perplessità manifestate in relazione al nuovo limite di velocità di 50 km.orari, imposto dalla Provincia del Vco” si legge nell'interrogazione del gruppo di minoranza.

“In particolare si richiede se nelle sedi opportune è stato evidenziata la diversità di trattamento per tratti di percorrenza che presentano analogie strutturali e di attraversamento : il tratto Vogogna-Premosello (70km.orari); il tratto Premosello-Cuzzago(70km.orari); l’attraversamento delle frazioni di Mergozzo (dove il limite è di 60 km.orari)” continua l'interrogazione.

“Maliziosamente qualche automobilista ha ipotizzato l’idea che si intenderebbe favorire il possibile aumento delle contravvenzioni e, di conseguenza, le entrate dalle medesime. Nel rispetto delle prerogative dell’Amministrazione, e nella consapevole attenzione per la sicurezza della strada, si chiede se non sia ipotizzabile intervenire presso gli organismi competenti per riportare il limite ai precedenti 70km. Orari” concludono dal gruppo Uniti per Villa.