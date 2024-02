Una giornata di festa in allegria, tra musica e buon cibo: domenica 25 febbraio al Centro Anziani in frazione Pontetto, a Montecrestese, è in programma una festa di Carnevale. Dalle 11.30 sarà possibile mangiare insieme con polenta, tapelucco e gorgonzola.

Possibile anche l'asporto. Dalle 15 poi ancora polenta, vin brulé e frittelle di carnevale, ma soprattutto tanta buona musica con dj Nostrani Taak. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Antico Forno di Pontetto, è aperto a tutti.