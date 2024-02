“Il Parco in un anno”, venerdì la premiazione del concorso

Venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 18.00, l’Ossola Outdoor Center ospiterà la premiazione finale del concorso “Il Parco in un anno”, il concorso fotografico indetto a fine 2023 dalle Aree Protette dell’Ossola, in collaborazione con l’Ossola Outdoor Center, per la realizzazione del calendario 2024 dei Parchi Veglia e Devero e Alta Valle Antrona.

Delle fotografie ricevute e pubblicate sulla pagina Facebook delle Aree Protette dell’Ossola (@areeprotette.ossola), sono state selezionate le 14 vincitrici (ovvero quelle che hanno ottenuto un maggior numero di “Mi piace” dagli utenti) e, le stesse, sono state pubblicate sul calendario 2024 delle Aree Protette dell’Ossola. Le fotografie vincitrici sono state poi esposte per tutto il mese di gennaio 2024 in una mostra ospitata sempre dal Centro Commerciale.

Tra queste, il pubblico ha potuto scegliere la fotografia migliore, votandola grazie a uno spazio dedicato allestito in galleria. All’evento si potrà assistere alla premiazione dei quattordici fotografi vincitori della prima fase del concorso e scoprire l’autore della foto con il maggior numero di preferenze.

Aree Protette dell'Ossola