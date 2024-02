Assemblea ad Arvogno per gli Alpini di Toceno

Il Gruppo Alpini di Toceno organizza, per sabato 24 febbraio alle 17.30, un’assemblea ordinaria dei soci al rifugio Da Pio di Arvogno.

I soci si riuniscono per eleggere il nuovo capogruppo e rinnovare il consiglio direttivo. Inoltre, diversi i punti all’ordine del giorno: la relazione morale sulle attività svolte nel 2023, la relazione finanziaria del 2023, il tesseramento per il 2024 e l’adunata nazionale del 2024, in programma a Vicenza.

A seguire, la tradizionale cena annuale degli alpini, aperto a tutti: per prenotazioni è possibile contattare Flavio Zamboni al 0324 90008 o 347 5986734, Francesco Ferrari al 347 3397250, il rifugo Da Pio al 347 2629527 o 0324 98308.