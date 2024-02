Domobianca SkiAlp Vertical Race: una Battaglia sulle nevi

Dopo il posticipo per meteo avverso, sembra essere la volta buona per la seconda edizione della Domobianca SkiAlp Vertical Race che prenderà il via sabato 24 febbraio alle ore 19.00 dal piazzale dell'Alpe Lusentino ed attraverso un percorso illuminato di 2.5 km e 600 mt. D+ porterà gli atleti fino allo Ski Bar. I tempi da battere sono quelli di due giganti dello Sci Alpinismo, al maschile il miglior tempo appartiene a Michele Boscacci :19'52", al femminile il tempo da battere è quello di Alba De Silvestro: 23'40".

Si prospetta una battaglia epica che infiammerà le nevi del comprensorio di Domobianca365 quella che andrà in scena fra grandi nomi del Sci Alpinismo Internazionale a cominciare dall’atleta dell’Esercito e squadra Nazionale Italiana Matteo Eydallin, al fortissimo verticalista Francese Jocelyn Verdenal, al plurivittorioso William Boffelli, al Campione del mondo di Skyrunning Cristian Minoggio, al Vice Campione del Mondo di Vertical Marcello Ugazio. Purtroppo il posticipo ci ha fatto perdere gli Atleti Svizzeri a causa di una gara concomitante con il loro campionato aggiunge Ivan Svilpo portavoce del Team organizzativo per noi e per tutti gli atleti partecipanti alla gara sarà un onore passare una serata insieme a grandi nomi dello sport come quello del Re del Tor Dès Gèants Franco Collè in veste Sci Alpinistica, Chiara Boffelli sorella d’arte che sta ottenendo risultati incredibili e tanti altri.

Sarà possibile iscriversi sul portale www.wedosport.net fino a venerdì 23 febbraio e ci si potrà comunque iscrivere in loco dalle ore 17.00 alle ore 18.15 Le seggiovie saranno aperte per chi vuole seguire la gara, alla Baita Motty seguirà poi il pasta party aperto a tutti ed a seguire al Luse Bar le premiazioni e la grande festa con il movimento Skydrunker.