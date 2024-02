“Esercizi spirituali per bevitori di vino”: con Slow Food alla scoperta del libro di Angelo Peretti

La Condotta Slow Food Valle Ossola organizza per questa sera, venerdì 23 febbraio, un evento nel quale la cultura, la letteratura e l’enogastronomia si incontrano. Si tratta della presentazione del libro “Esercizi spirituali per bevitori di vino”, scritto da Angelo Peretti. L’autore sarà presente all’istituto alberghiero “Mellerio Rosmini” di Domodossola per raccontare il proprio volume, che contiene 90 brevi racconti, tutti abbinati ad un diverso tipo di vino.

A ideare la serata Mirella Gentili, fiduciaria della Condotta, con l’obiettivo di promuovere i produttori ossolani di vino e i prodotti d’eccellenza del nostro territorio.

Al termine della presentazione del libro, un’apericena a cura degli studenti dell’istituto alberghiero, con un menu interamente ideato e realizzato dai ragazzi.