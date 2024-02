Il Città di Baveno ospita l'ostica Chiavazzese

Una partita che potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato. Questo sarà la sfida tra Briga e Trino, le due candidate alla vittoria finale insieme al Baveno. Per gli ospiti è forse l’ultima occasione di tornare pienamente in corsa, per i padroni di casa vincere domenica vorrebbe dire eliminare una diretta concorrente e mantenere a distanza gli uomini di Sottini.

La formazione biancoblù, dopo il vittorioso recupero infrasettimanale a Omegna, ospita una delle formazioni più in forma del momento, la Chiavazzese. I rossoblù domenica scorsa hanno sotterrato l’Omegna sotto una valanga di gol, ma i lacuali devono a tutti i costi cercare la vittoria che potrebbe anche valere l’aggancio in vetta. All’andata pareggio 1-1 in terra biellese.

Torna in campo dopo soli quattro giorni anche l’Omegna, che riceve il fanalino di coda Momo. Potrebbe essere l’occasione giusta per gli uomini di Fusè per tornare alla vittoria e uscire da un periodo nero, con tre sconfitte consecutive e zero gol all’attivo. Dal canto loro gli ospiti, nonostante l’ultimo posto in classifica, nelle ultime settimane hanno sempre offerto prove gagliarde e dimostrato di credere ancora alla salvezza. All’andata successo tennistico per l’Omegna, 6-0 al Comunale di Momo.

Trasferta impegnativa per il Feriolo, che va a giocare al glorioso “Natal Palli” di Casale Monferrato. I gialloblù sono in serie positiva da cinque turni e vogliono uscire dalla zona playout, mentre i padroni di casa hanno reso fin qui sotto alle aspettative e vogliono almeno arrivare ai playoff. All’andata ci fu la prima vittoria stagionale per i ragazzi di Pissardo, col risultato di 2-1.

Impegno casalingo per la Juve Domo, che riceve un tranquillo Valduggia. Per i ragazzi di mister Nino una vittoria potrebbe significare il ritorno a pieno titolo nella lotta per i playoff, inoltre c’è da vendicare il 3-3 del girone di andata, quando i granata avanti di due gol vennero raggiunti nel recupero.

Tutte le gare del weekend di Promozione:

Cameri - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Baveno - Chiavazzese; Casale - Feriolo; Dufour Varallo - Fulgor Ronco Valdengo; Briga - Trino; Omegna - Momo; Arona - Valdilana Biogliese; Juventus Domo - Valduggia