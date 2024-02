A Crevola si lavora per costituire il consiglio comunale dei Ragazzi

Nel comune di Crevoladossola sta prendendo forma il progetto “Ricucire una comunità: cultura, sport e gioco”, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Vco e della Fondazione Cariplo.

Si tratta di un’iniziativa che ha come obiettivo la formazione di un consiglio comunale dei Ragazzi, una realtà già esistente in altri comuni della provincia e che il comune di Crevoladossola intende proporre all’istituto Fratelli Casetti. In questo modo si verrebbe a creare un contatto diretto tra i giovani e l’amministrazione comunale, aprendo un confronto su eventuali proposte da parte dei ragazzi.

Non sono previsti costi diretti per la realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi: i finanziamenti sono invece utili per coprire i costi di fornitura che scaturiscano dalle proposte stesse. Il progetto coinvolge bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni.