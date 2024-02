Denunce e segnalazioni nei controlli sulle strade contro l'abuso di alcol e droga

Nel corso del fine settimana appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno svolto come di consueto numerosi controlli su tutte le principali vie di comunicazione al fine di prevenire e reprimere reati in genere con particolare riguardo al traffico di stupefacenti e all’abuso di sostanze che spesso provocano incidenti stradali anche gravi.

Sono 4 le persone denunciate in stato di libertà a vario titolo e 2 quelle segnalate perché trovate in possesso di stupefacente ad uso personale. A Domodossola, durante un controllo nell’abitazione di un detenuto domiciliare, è stato trovato un minore, anche lui già noto alle forze dell’ordine che, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish suddivisi in 3 dosi. Per lui è scattata la denuncia per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio.

Lungo le vie del centro Ossolano i Carabinieri hanno fermato un 20enne della zona alla guida della propria auto. Il giovane, sottoposto a test antidroga presso l’ospedale S. Biagio, è risultato positivo all’assunzione di oppiacei. Per lui ritiro di patente e denuncia alla Procura.

Un atro giovane di 19 anni è stato segnalato alla Prefettura di Verbania per uso personale di stupefacenti. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.

Nel Verbano, i Carabinieri hanno denunciato altre 2 persone. Un 68enne è stato fermato lungo l’A26 a bordo della propria autovettura. Pur mostrando chiari sintomi dovuti all’uso di sostanze stupefacenti, ha rifiutato di sottoporsi al test ed è stato denunciato con conseguente ritiro della patente di guida.

Un 25enne è stato invece denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Il test con etilometro ha registrato un tasso pari a 1,12 g/l nel sangue, oltre il doppio del consentito.