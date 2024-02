Al Kiwanis Club le foto di viaggio di Carol Lerede

Viaggiare e fotografare, un binomio diventato ormai indissolubile, soprattutto in questa epoca in cui tutto va testimoniato sui social. Di viaggi e fotografia si è parlato alla tradizionale conviviale del Kiwanis club di Domodossola che ha visto come ospite la fotografa e viaggiatrice Carol Lerede di Ghiffa.

Attraverso una interessante e coinvolgente proiezione di fotografie scattate nel corso dei molteplici viaggi in Africa, Sud America, Norvegia e Islanda, Lerede ha spiegato la differenza tra fotografo viaggiatore e turista, sottolineando che il primo pianifica nei minimi dettagli il proprio viaggio attraverso una vera e propria minuziosa lista di "fotografie da portare a casa" mentre il secondo "scatta a caso", spesso senza rendersi conto di cosa fotografa e del perché.

"Una fotografia - ha spiegato Lerede - cattura la vera essenza di un territorio, la particolarità di un comportamento umano o animale colti nel loro ambiente naturale di vita; in poche parole in una fotografia ben fatta si porta a casa oltre che una emozione di ciò che si è visto anche un ricordo indelebile da condividere". Carol Lerede il 2 marzo inaugurerà a Casa Ceretti a Pallanza la mostra "Life is a journey" con gli scatti più significativi dei suoi viaggi in giro per il mondo.