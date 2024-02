Pallavolo, PediacoopH24 Domo vince contro Aosta e torna prima in classifica

Torna immediatamente alla vittoria la Pediacoop H24 Domo che domenica al Palaraccgni si impone, non senza qualche difficoltà iniziale, 1 a 3 contro l’Olimpia Aosta (parziali: 16-25, 25-16, 25-11, 25-18).

Grazie alla vittoria i domesi ritornano immediatamente anche in vetta alla classifica per la contemporanea sconfitta da tre punti del Volley Novara in casa del lasalliano Torino. Un bel regalo che permette alla squadra domese di guardare con maggiore serenità i prossimi matches, nonostante la squadra non stia attraversando il miglior momento di forma.

Assente coach De Vito a guidare la squadra è Nardin: si parte nel primo set con una rosa giovanissima (22 anni di media-età) con Boschi in regia, opposto Putrino, schiacciatori De Grandis e Piroia, centrali Sirocchi e Maiello, libero Turci M. Ma nel primo parziale purtroppo si ri-inizia dalla “striscia” di errori che aveva condizionato parzialmente anche la gara contro Novara; ben 15 infatti gli errori commessi da Domo che non riesce a giocare con tranquillità, lasciando grande spazio di manovra agli ospiti, molto più precisi e combattivi. Il primo set va quindi meritatamente ad Aosta. Fortunatamente dal secondo set i padroni di casa cambiano decisamente approccio e nei successivi tre set la partita assume tutto un altro andazzo. Nardin cambia un po’ le carte inserendo Pennati in posto due e Brusa Restelletti al centro.

Come detto Domodossola ora comanda la classifica con due lunghezze di vantaggio sul Volley Novara e tre sul Lasalliano Torino.