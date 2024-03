Un incontro con lo psichiatra Vittorino Andreoli in memoria di don Antonio Visco

Sabato 9 marzo, alle ore 16.00, Casa Don Gianni ospita una conferenza del professor Vittorino Andreoli, scrittore e luminare di psichiatria, dal titolo “Il coraggio di vivere: prospettive per giovani e famiglie”.

L’evento si inserisce in una serie di appuntamenti in ricordo di don Antonio Visco, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa; la conferenza del dottor Andreoli rende onore al lavoro svolto come terapeuta dallo stesso don Antonio.

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati, con un massimo di 200 partecipanti. È richiesta un’offerta.