Coppa Prima Categoria, Gravellona San Pietro ai quarti di finale

Ieri sera si sono giocate le ultime e decisive sfidedella seconda fase della Coppa Piemonte di Prima Categoria, entrambe in campo neutro.

Nel Quadrangolare A, il Gravellona San Pietro ha vinto contro la Serravallese come da pronostico, ma la partita è stata molto movimentata e ha visto gli uomini di Agostini chiudere sotto 0-2 il primo tempo. Agli arancioneri serviva una vittoria per sperare nella vittoria del girone, e nel secondo tempo è partita la riscossa: dapprima l’eterno Sghedoni con una doppietta siglava il pareggio, poi nel finale la rete decisiva di Cervini, che manda i cusiani ai quarti di finale regionali.

Il Gravellona deve ringraziare il Piedimulera, che ha fermato sul pareggio l’ex capolista del girone Union Novara. Si è trattata di una sfida molto tirata, entrambe le squadre sapevano di dover vincere per passare il turno. Gialloblù subito avanti con Garda, che dopo solo due minuti porta avanti i suoi, poi la Union reagisce e, complice un calo degli ossolani, trova il pareggio in chiusura della prima frazione. Nella ripresa va a segno il solito Audi, ma proprio allo scadere i novaresi trovano il definitivo 2-2 che elimina il Piedimulera e spiana la strada al Gravellona San Pietro. Alla luce di questi risultati, Gravellona San Pietro qualificata al turno successivo, Union Novara che deve sperare di rientrare tra le due migliori seconde, Piedimulera e Serravallese eliminate. I quarti di finale si giocheranno con gare di andata e ritorno, in programma il 14 e 28 marzo. L’avversaria degli arancioneri sarà definita nei prossimi giorni. Classifica finale del Quadrangolare A: Gravellona San Pietro 6; Union Novara 5; Piedimulera 4;Serravallese 1