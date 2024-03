Apple torna per le strade piemontesi per le nuove rilevazioni di Mappe

Nei prossimi giorni Apple tornerà per le strade di tutta Italia per realizzare nuove rilevazioni e riprese per aggiornare Mappe, il software di navigazione che sempre più utenti preferiscono a Google Maps. Le riprese sono fondamentali per aggiornare funzioni quali “Guardati intorno”, che mostra le immagini di vie e strade per permettere di orientarsi con maggiore facilità.

Dal 14 febbraio, dunque, centinaia di macchinari e addetti Apple si aggireranno per le strade italiane. Saranno quindi non solo numerose macchine a percorrere in lungo e in largo lo stivale per il rebuild 2024, ma anche uomini a piedi, dotati di uno speciale zaino che effettua le riprese in vicoli, piazze, parchi o qualunque luogo in cui le auto non possono circolare. Gli addetti saranno riconoscibili per la presenza di uno zaino in grado di mappare lo spazio, raccogliendo un insieme di punti e di imagini LiDAR.

Anche per il 2024, Apple assicura di essere dotato di un sistema che garantisce la privacy di tutti quei cittadini che inevitabilmente saranno ripresi. I volti, le targhe delle auto o dettagli che possano rendere riconoscibile qualcuno saranno sfocati prima della pubblicazione delle Mappe.

I rilevamenti saranno effettuati da Apple dal 14 febbraio, partendo dal sud Italia; per quanto riguarda il Piemonte, ci si potrebbe imbattere negli addetti Apple tra il 13 e il 27 maggio.