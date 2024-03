La Findomo PediacoopH24 affronta Montalto Dora nel secondo turno del girone Gold

Nessun passo indietro, dimissioni confermate: Corrado Boschetti ha ufficialmente detto addio alla Cestistica. Cosi domani contro Montalto Dora, nella seconda giornata del girone Gold, i granata saranno guidati da Fabbri, tecnico delle giovanili.

"Sono stati giorni difficili, con una inevitabile fase di riassetto e con una lunga serie di problematiche da risolvere, specialmente per gli orari e gli allenamenti delle giovanili. Speriamo di aver trovato una quadra - sottolinea il presidente della Findomo PediacoopH24 Nicola Guerra - e soprattutto speriamo che la squadra abbia una reazione tecnica ed emotiva domani contro Montalto Dora, squadra che conosciamo per averla affrontata negli anni scorsi. Hanno vinto all'esordio, hanno tiratori pericolosi e giocatori fisici ed esperti. Noi recuperiamo Cerutti, anche se dobbiamo capire quanti minuti avrà come autonomia: mi auguro in una partita diversa da quella inaugurale".