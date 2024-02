Non c’è pace per la panchina della Cestistica. Si è dimesso anche Corrado Boschetti, che era arrivato a stagione in corso dopo l’addio di Romeo Trionfo, a sua volta subentrato prima dei play off della scorsa stagione al dimissionario Massimo Marchi. Una situazione paradossole, a meno di clamorosi nuovi colpi di scena, la squadra sarà affidata a Fabbri, allenatore del giovanile.