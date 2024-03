Il senatore Enrico Borghi a Londra per un incontro con Tony Blair: "Faro del riformismo mondiale"

Il senatore ossolano Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva a Palazzo Madama, ha partecipato ieri a Londra ad un confronto tra l’ex premier britannico Tony Blair (primo ministro laburista inglese tra il 1997 e il 2007) e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Ossola News ha contattato il parlamentare ossolano per chiedere una dichiarazione in merito: “In questi tempi complessi - ha osservato Borghi - nei quali i temi della geopolitica, della sicurezza e della difesa che seguo sono diventati centrali, un confronto con una personalità significativa come quella di Tony Blair, autentico faro del riformismo mondiale, è certamente un momento prezioso. In Inghilterra si sta riscoprendo la strada del riformismo e del “New Labour” inventato proprio da Blair, una strada che oggi parla più che mai e risponde alla necessità di ammodernare le democrazie per far vincere la speranza contro la paura indetta dalle autocrazie come quella di Putin”.