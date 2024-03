Giornata mondiale contro l’obesità , CNA Piemonte: "Essenziale l’educazione alimentare"

Oggi, Giornata Mondiale contro l'Obesità, il Presidente della CNA Piemonte e Presidente Nazionale della Ristorazione Giovanni Genovesio ha voluto sottolineare l'importanza cruciale dell'educazione alimentare nella lotta contro l'obesità. Questa giornata, dedicata a sensibilizzare l'opinione pubblica su quella che ormai è una vera e propria epidemia globale, offre l'opportunità di riflettere su come le scelte alimentari influenzano la nostra salute.

"L'educazione alimentare è la chiave per combattere l'obesità e promuovere uno stile di vita sano," ha affermato il Presidente. "Come rappresentanti del settore della ristorazione, abbiamo una responsabilità sociale nell'offrire opzioni alimentari equilibrate e nell'educare i nostri clienti sull'importanza di una dieta sana. In questo senso è essenziale la qualità delle materie prime, tema che stiamo affrontando con le associazioni del mondo agricolo”.

Il Presidente ha sottolineato l'importanza di collaborare con nutrizionisti e esperti di salute per sviluppare menù che siano non solo appaganti ma anche nutritivi. "Il nostro obiettivo è quello di dimostrare che mangiare sano non significa rinunciare al piacere della tavola, ma può essere un'esperienza gustosa e gratificante."

Inoltre, il Presidente ha evidenziato il ruolo dell'educazione alimentare nelle scuole, sottolineando come l'abitudine a mangiare bene debba iniziare fin dalla giovane età. "Investire nell'educazione alimentare dei giovani è fondamentale per garantire il benessere delle future generazioni. È essenziale che i bambini imparino a fare scelte alimentari consapevoli fin da piccoli."

Un appello quindi all'azione per tutti gli attori della società: "Dobbiamo lavorare insieme - istituzioni, settore della ristorazione, scuole e famiglie - per promuovere l'educazione alimentare. Solo così potremo affrontare efficacemente l'obesità e costruire una società più sana per tutti."

Il messaggio del Presidente della CNA Piemonte e Presidente Nazionale della Ristorazione è un promemoria dell'importanza di unire le forze in questa lotta, per il benessere delle persone e della società nel suo insieme.

Immagine di freepik