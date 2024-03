Deteneva stupefacenti a fini di spaccio e guidava con patente sospesa: denunciato

Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri del Comando provinciale di Verbania sono intervenuti su tutto il territorio del Vco per garantire la sicurezza, denunciando complessivamente 4 persone e sanzionandone amministrativamente altre 6.

In particolare, i carabinieri di Domodossola hanno sottoposto a controlli un cittadino di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine risultato a seguito di approfondita verifica con patente sospesa per guida sotto effetto di stupefacenti. Dopo altri accertamenti, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato 36 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina e 4 grammi di eroina in possesso dell’uomo, già suddividi in dosi. Il 52enne è stato dunque denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nonché sanzionato per la guida con patente sospesa, per la quale rischia la revoca definitiva.