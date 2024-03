Il cantautore Alberto Valentini ospite di Rai Radio2 FOTO

Importante vetrina per il giovane cantautore domese Alberto Valentini che nei giorni scorsi è stato ospite della trasmissione radiofonica di Rai Radio2 "Sogni di gloria". Un format che da' spazio ai ragazzi appassionati di musica e che offre loro la possibilità di raccontarsi e anche suonare e cantare. La trasmissione, in diretta dagli studi storici di Rai Radio in Via Asiago a Roma, è condotta da Giulia Nannini (conduttrice televisiva e radio) e Federico Vespa (conduttore radio, figlio di Bruno Vespa).

La puntata che ha visto protagonista Alberto Valentini è quella di giovedi 22 febbraio, ed è andata in onda dalle ore 23 alle 24."Durante l' intervista abbiamo parlato di me sia come cantautore e musicista sia come studente di scienze politiche - racconta Alberto Valentini - abbiamo inoltre parlato di alcune tematiche che affliggono la mia generazione come la depressione e il body shaming ed infine abbiamo lasciato spazio ai miei progetti futuri e alle esibizioni live".

E tra i progetti più a breve termine c'è l'esibizione a Domodossola venerdì 8 marzo in Cappella Mellerio in occasione della serata dedicata alle donne e organizzata dalla Pro Loco.

"Oggi continuo con il percorso universitario affiancando a questo il sogno della musica - conclude Alberto - spero che possano uscire al più presto nuove canzoni, nel mentre continuo ad aggiornare le mie pagine social pubblicando video cover ed esibizioni dal vivo".