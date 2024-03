Opportunità europee: giornata con la responsabile nazionale del programma Cerv

E’ prevista per venerdì 8 marzo, nella sala dell’Unione Montana Valli dell’Ossola di Via Romita 13 a Domodossola, la giornata di presentazione e spiegazione dei bandi del programma europeo “CERV”, che mira a proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare sostenendo le organizzazioni della società civile attive a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale.



La giornata, in cui interverrà come relatrice la dott.ssa Manuela Marsano, Responsabile del Contact Point italiano del programma CERV, è organizzata grazie alla disponibilità del Presidente dell’Unione dei Comuni Valli dell’Ossola, Bruno Toscani, con la collaborazione dell’europarlamentare ossolano Alessandro Panza.



Sono invitati a partecipare, oltre ai rappresentanti degli enti pubblici e privati, anche i tecnici che concretamente potrebbero necessitare di istruzioni pratiche per la partecipazione a bandi.



Il programma:

h9.30 registrazione partecipanti

h10 Il programma europeo CERV Il National Contact Point ed i servizi offerti

• La struttura e le finalità del programma CERV sulle opportunità di finanziamento e sui progetti finanziati nell'ambito dei programmi CERV

• I bandi di finanziamento aperti e di prossima uscita

• Consigli e suggerimenti per una buona proposta di finanziamento

• Domande e risposte

h12 Spazio per domande

h13 Fine lavori



Dalle ore 14.00, su prenotazione, la Dott.ssa Marsano è disponibile per appuntamenti singoli, per chiarimenti ed approfondimenti rispetto ai bandi illustrati e ad idee progettuali in fase di sviluppo.

E’ possibile prenotare l’appuntamento inviando una mail a: contactpoint@cervitalia.info entro il 5/03/2024