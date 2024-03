Capriolo sbranato in paese a Montescheno

‘’La situazione sta diventando preoccupante’’. Dario Ricchi sindaco di Montescheno prende posizione dopo il ritrovamento, ieri, di quel che resta di un capriolo sbranato dal lupo in paese.

E’ successo in zona Croppo, a dieci metri dalla strada che taglia in due Montescheno, a due passi da diverse case.

‘’Di sera spesso sentiamo i lupi ululare a conferma che non si tratta di un esemplare solo’’ rimarca Ricchi che ricorda che anche la sua amministrazione ha appena deliberato – come altri comuni in Ossola – che il territorio comunale sia ‘libero’ da orsi e lupi.

Sul problema in Ossola si stanno organizzando delle serate. Una dovrebbe tenersi il 15 aprile e l'altra probabilmente il 22 marzo a Villadossola. Anche se le date sono ancora da confermare.

''Si sta lavorando al Parlamento europeo con l'europarlamentare Pietro Fiocchi per arrivare alla declassificazione del lupo'' afferma Davide Titoli, responsabile di Fratelli d'Italia in provincia.