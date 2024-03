A Santa Maria Maggiore una mostra per celebrare le custodi delle Alpi

Una mostra per celebrare e soprattutto raccontare il ruolo della donna di montagna nei secoli. Un ruolo che non era solo sottomesso a un sistema, ma spesso intraprendente. La mostra "Le custodi delle Alpi" promossa dal Comune di Santa Maria Maggiore e dalla Fondazione Rossetti Valentini, sarà visitabile dall'8 marzo sino al 1 maggio presso la Serra della Casa del Profumo.

L'inaugurazione è in programma venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, alle ore 17.30, con musica, stinchéet e con la compagnia del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo.

Una piccola esposizione che "vuole sottolineare le peculiarità della parabola esistenziale delle donne di montagna di un tempo, con l’intento di non irrigidire in categorie assolute fenomeni sociali e demografici dell’organizzazione comunitaria alpina che non erano determinati dalla natura, ma soltanto da adattamenti di tipo culturale ed economico" spiegano gli organizzatori.

La mostra sarà aperta sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17; dal 29 marzo al 7 aprile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 e dal 25 aprile al 1° maggio tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17. Per la visita è richiesta una contribuzione libera a sostegno degli eventi del Comune.