La tradizione medievale dei Giganti di Xauxa arriva al Castello di Locarno

Sabato 18 maggio il suggestivo Castello Visconteo di Locarno sarà il palcoscenico di un grande evento: la sfilata dei giganti catalani di Xauxa, un’iconica tradizione in stile medievale proveniente dalla Catalogna. Sarà anche l’occasione per festeggiare la Giornata internazionale dei musei.

Con un’imponente altezza di oltre 4 metri, i giganti catalani di Xauxa si esibiranno per le vie di Locarno, partendo da Largo Zorzi alle ore 10.30. Accompagnati da un corteo di musicisti tradizionali, faranno poi il loro ingresso nella corte del Castello Visconteo, dove lo spettacolo prosegue. Alle ore 16.30, i giganti riprenderanno il loro percorso dalla corte del Castello, attraverso Piazza Grande per fare ritorno a Largo Zorzi.

La Delegazione del Governo di Catalogna in Svizzera, in partenariato con i Servizi culturali della Città di Locarno invita per la prima volta nella Svizzera italiana i Giganti del quartiere di Xauxa, per far scoprire alla popolazione questa avvincente e antica tradizione culturale catalana. A partire dalle ore 13.30, presso il Castello Visconteo, sarà possibile inoltre partecipare al coinvolgente workshop per bambini “Anche io sono un gigante”, dedicato alla creazione di copricapi ispirati ai giganti (dai 6 ai 12 anni). Sarà inoltre presente un truccabimbi. Alle ore 15.00, nel Salone d’onore di Casorella, avrà luogo la conferenza “Il gigante nell'immaginario medievale”, tenuta dallo storico Roberto Biolzi dell’Università di Losanna.

In occasione della Giornata internazionale dei musei, inoltre, l’accesso al Castello Visconteo e al Museo Casorella, così come la partecipazione agli eventi, saranno completamente gratuiti per tutti gli interessati.