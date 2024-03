“Le Fonti Awards”, Acqua Novara Vco premiata come Eccellenza dell'anno

Nella prestigiosa cornice della Borsa di Milano a Palazzo Mezzanotte, si è svolta la serata di premiazione dei finalisti de “Le Fonti Awards”. Acqua Novara.Vco, finalista in due categorie, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come “Eccellenza dell'anno” nel settore “Ciclo Idrico Integrato per l'innovazione, gli stakeholder e la sostenibilità”. A ritirare il premio c’erano l'amministratore delegato Daniele Barbone e il presidente Emanuele Terzoli, che sul palco hanno evidenziato l'importanza di questo riconoscimento, condividendolo con tutti i dipendenti e i collaboratori.

“In un contesto di adattamento al cambiamento climatico, l'azienda si impegna quotidianamente a innovare ogni ambito lavorativo - commentano Barbone e Terzoli - e questo premio rappresenta un ulteriore stimolo per lavorare sulla strada intrapresa, migliorare costantemente e perseguire l’eccellenza”.