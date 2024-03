Bannio Anzino si prepara ad accogliere la nuova edizione del concorso interbandistico

Bannio Anzino si sta preparando per la quinta edizione del concorso interbandistico, che ospiterà sabato 25 e domenica 26 maggio.

L’evento, organizzato dal Premiato Corpo Musicale di Bannio, è ormai diventato un appuntamento molto atteso e partecipato, con oltre 70 bande che negli anni si sono esibite nel paese.

Quest’anno sono attese in Valle Anzasca 11 bande: il Corpo musicale Appianese (CO), il Corpo bandistico “Igino Robbiani” Soresina (CR), l’Orchestra di fiati Casalbuttano e Offanengo (CR), il Corpo musicale “Giuseppe Verdi” Anzano del Parco (CO), il Corpo musicale “Giuseppe Verdi” Sovico (MB), l’Associazione bandistica “SS Nazaro e Celso” Verano Brianza (MB), Musica di Oira Corpo musicale Crevoladossola, il Corpo filarmonico “Gaetano Donizetti” Aps Corbetta (MI), la Società filarmonica “Giuseppe Verdi” Caprie Aps (TO), l’Associazione filarmonica Moncalieri (TO) e il Corpo musicale Santa Cecilia Meda (MB).

I gruppi musicali saranno giudicati da una giuria d’eccezione, formata dal maestro Jan Van Der Roost –il presidente della giuria - i maestri Paolo Belloli e Armando Saldarini. Il Premiato Corpo Musicale di Bannio organizza l’evento in collaborazione con il comune e con il patrocinio di Anbima Vco e Anbima Piemonte.