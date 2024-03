"Tra scuola e scienza": una conferenza sul cambiamento climatico con il Generale Luca Baione

Prosegue il ciclo di incontri dal titolo “Tra scuola e scienza, incontriamo il futuro”, che coinvolge gli studenti dell’Istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola in una serie di conferenze con personalità illustri del mondo scientifico.

Il prossimo appuntamento è in programma per lunedì 11 marzo, nell’aula magna dell’istituto domese. Protagonista Luca Baione, Generale dell’Aeronautica Militare, rappresentante permanente italiano presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale e membro eletto al Consiglio Esecutivo.

Nel corso della conferenza, il generale Baione parlerà del servizio meteorologico e di come quest’ultimo agisca a favore della collettività nazionale e internazionale, soprattutto per quanto riguarda i processi di adattamento al cambiamento climatico. Si tratta di processi che riguardano non solo gli ambiti tecnologici e scientifici, ma anche quelli formativi e culturali: il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare fornisce quotidianamente le previsioni del tempo e, nel contempo, svolge un’azione divulgativa per accrescere la consapevolezza da parte dei cittadini rispetto ad una sfida epocale che investe l’intera umanità.

Il generale Baioni incontrerà al mattino gli studenti delle scuole; nel pomeriggio, alle 17.30, terrà una seconda conferenza aperta al pubblico.