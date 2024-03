Preioni (Lega): "Il Soccorso alpino una garanzia per chi abita nelle terre alte"

“Ringrazio tutti i volontari del Soccorso alpino che hanno partecipato alla Winter Mountain Rescue Course. Un evento che ha dimostrato nuovamente il loro alto grado di professionalità, una garanzia per chi abita nelle terre alte come il Vco e per chi rimane, suo malgrado, coinvolto in incidenti in montagna”. Soddisfazione dal presidente gruppo Lega Piemonte Alberto Preioni, dopo la conclusione della terza edizione del Winter Mountain Rescue Course, organizzato dal Soccorso alpino e Speleologico regionale a Macugnaga.

Un’esercitazione, quella in Valle Anzasca, durata 4 giorni, ma anche un corso di formazione che ha coinvolto una trentina di soccorritori e che è stata occasione per fornire loro competenze tecnico-sanitario avanzate e sottoporli a sessioni di addestramento in uno scenario complesso e straordinario, qual è quello che si trova a 2.800 metri di quota del Monte Moro, tra la parete est del Rosa e il panorama sulle montagne del Canton Vallese svizzero.

“Sono state simulate diverse emergenze – prosegue Preioni – perché la capacità di portare rapidamente a compimento un trattamento avanzato nei confronti di chi si infortuna in ambienti molto impervi è sempre più importante, anche alla luce dei cambiamenti climatici che hanno modificato gli scenari di pericolo, aumentando i rischi per gli escursionisti”.

L’evento macugnaghese è stato anche un modo per dare inizio ai festeggiamenti del 70esimo anniversario del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che cade proprio nel 2024 e che proseguirà fino alla fine dell’anno.