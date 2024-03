Ex sindaco ed ex parroco di Vogogna si incontrano a Gerusalemme VIDEO

Incontro ieri a Gerusalemme tra il senatore Enrico Borghi, ex sindaco di Vogogna, e l'ex parroco del paese della bassa Ossola don Paolo Pessina, che si trova al servizio della Custodia di Terra Santa. Borghi fa parte di una delegazione di senatori di Italia Viva, Fratelli d'Italia, Forza Italia e della Lega in visita in Terra Santa.

Era la prima visita di Borghi in Terra Santa da quando l'ex parroco ha lasciato Vogogna per la missione a Gerusalemme. “I senatori italiani hanno visitato il parlamento israeliano, hanno partecipato alla via crucis all'interno della basilica – spiega don Paolo Pessina – poi hanno incontrato le famiglie degli ostaggi. Hanno incontrato il cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, poi sono andati nella cittadina palestinese Ramallah e ai kibbutz presi d'assalto. Ci avviciniamo alla Pasqua senza pellegrini europei - dice don Paolo - ci sono solo alcuni gruppi dalla Corea e dell'Indonesia”.