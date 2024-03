Tre miliardi di franchi per le strade svizzere. Lo scrive il giornale Le Nouvelliste che afferma come sia previsto un grosso stanziamento anche per il Canton Vallese sia per il completamento dell'autostrada A9 che per il Sempione. Per l’autostrada A9 ci saranno a disposizione 144 milioni ma la Confederazione finanzierà anche nuovi lavori sull'asse del Sempione.