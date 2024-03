Prima Categoria, il Gravellona San Pietro sulla strada dell’Ornavassese

A Ornavasso è tempo di derby: al Comunale arriva l’ottimo Gravellona San Pietro, reduce dalle fatiche di coppa, ma deciso a ben figurare in casa della capolista. I neri sperano in una vittoria per guadagnare altro terreno sugli inseguitori del Trecate, impegnati a loro volta nel difficile derby novarese contro il Sizzano. Al “Boroli” finì 1-0 per gli uomini di Lipari.

La Union Novara, terza forza del campionato, reduce dalla quaterna rifilata al Trecate, riceverà la Cannobiese. Partita molto difficile per i ragazzi di Livorno che devono iniziare a guardarsi le spalle per evitare brutte sorprese nel finale di stagione. All’andata successo dei novaresi col minimo scarto.

Il Piedimulera, già tornato in zona playoff, non vuole fermarsi e va a Bagnella per cercare i tre punti.Gli arancioneri si giocanoperò le residue chances di agganciare la post season, e daranno battaglia. Vittoria degli uomini di Poma un girone fa, con un combattuto 1-0.

Ghiotta occasione per l’Agrano, altra pretendente ai playoff: la trasferta sul campo della Pernatese è sicuramente alla portata degli uomini di Lopardo, che si augurano di ripetere il 3-2 del girone di andata.

Derby ossolano molto sentito e importante per la salvezza al “Bonomini”, dove i padroni di casa ricevono la Virtus Villa. I biancoazzurri in caso di risultato positivo sarebbero ormai al riparo da cattive sorprese, Vogogna che è in salute e vuole come minimo mantenere il quint’ultimo posto, che molto probabilmente significherà salvezza diretta. Partita combattuta e vittoria virtussina per 3-2 lo scorso novembre.

Sfida salvezza anche a Varzo, dove i granata ospitano il Crodo penultimo. Per i rossoverdi serve la vittoria a tutti i costi per evitare almeno la retrocessione diretta, la Varzese è impegnata nel testa a testa contro il Vogogna per evitare i playout. All’andata pareggio a reti bianche.

Tutte le gare del weekend di Prima Categoria: Pernatese - Agrano; Union Novara - Cannobiese; Carpignano - Comignago; Varzese - Crodo; Ornavassese - Gravellona San Pietro; Bagnella - Piedimulera; Sizzano - Trecate; Vogogna - Virtus Villadossola