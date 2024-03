CST Vco e Novara: tutti i bandi pubblicati a marzo

CST – Centro Servizi per il Territorio Vco e Novara – ricorda che anche per il mese di marzo sono aperti numerosi bandi, relativi a diverse aree tematiche. Dal territorio all’ambiente, dai giovani alle associazioni, sono molte le possibilità offerte da CST: di seguito l’elenco dei bandi, con relative date di scadenza. In allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

Bando “Clima creativo. Promuovere l’educazione alla sostenibilità attraverso linguaggi artistico-culturali e creativi nelle scuole”, per contribuire a migliorare l’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado e valorizzare la scuola come laboratorio sociale e comunità di partecipazione. Scadenza il 16 aprile 2024.

Bando “Erogazioni Ordinarie”, che offre a tutti i soggetti operanti nelle aree e nei settori di propria competenza la possibilità di presentare richieste di contributo per iniziative ed attività di rilevanza almeno locale sul territorio. Scadenza il 29 marzo 2024.

Bando “Not&Sipari”, per sostenere iniziative ed eventi musicali, teatrali o coreutici di tipo prettamente professionale, sperimentale e comunque di rilevanza locale sul territorio. Scadenza il 15 marzo 2024.

Bando “Restauri Cantieri Diffusi”, dedicato agli interventi di recupero del patrimonio storico artistico e architettonico del Piemonte e della Valle d’Aosta. Scadenza il 15 marzo 2024.

Bando “Space 24” di Compagnia di San Paolo, per promuovere il rafforzamento organizzativo e gestionale degli spazi di partecipazione attiva in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, agendo sulla robustezza organizzativa degli spazi attraverso processi di innovazione, sostenibilità e autonomia e, conseguentemente, di loro indipendenza. Scadenza il 30 aprile 2024.

Bando “Sfide Ambientali”, per rafforzare la resilienza delle comunità territoriali per affrontare le criticità ambientali con soluzioni locali sostenibili, valorizzare il territorio attraverso la promozione di iniziative che rispettino l’ambiente e che producano un significativo impatto sociale, coinvolgere attivamente le realtà cittadine, valorizzando la partecipazione della comunità, attraverso attività atte ad avere un impatto sul territorio locale, promuovere l’avvio di pratiche territoriali di transizione verso la sostenibilità ambientale. Scadenza il 20 marzo 2024.